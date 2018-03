‘Lager dividend en grote afschrijvingen bij Fonterra’

Fonterra moet waarschijnlijk een aanzienlijk bedrag afschrijven voor de slecht presterende deelname in Beingmate en een schadevergoeding aan Danone.

Ook zal het minder dividend aan boeren betalen dan verwacht, toch blijft het lange termijn-perspectief voor het bedrijf goed. Deze mening uit een analist van zakenbank UBS aan de vooravond van de publicatie van de halfjaarcijfers van Fonterra. Die publicatie staat gepland voor 21 maart.

Verlaging dividend

Voor de boeren zal de verlaging van het dividend het gevoeligst zijn. UBS voorziet dat dit omlaag gaat van € 1,82 per 100 kilo naar € 1,44 per 100 kilo melk. Dit komt grotendeels door de extra verliezen die Fonterra naar verwachting moet nemen: € 95 miljoen voor afschrijving op de waarde van het aandeel in Beingmate en bijna € 110 miljoen voor een schadevergoeding aan Danone. Dit laatste nog als uitvloeisel van de botulisme-affaire van enkele jaren terug.

Orde opzaken Beingmate

De verwachting is niet dat Fonterra het belang in Beingmate zal afschrijven of van de hand zal doen. UBS voorziet dat Fonterra orde op zaken stelt bij Beingmate, waardoor de afzet van kindervoeding in China weer vlot komt en de winstgevendheid herstelt.