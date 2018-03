LTO positief over voorstel derogatie

LTO Nederland is positief over het voorstel voor een nieuwe derogatie.

“We zijn in ieder geval blij dat er nu een nieuwe derogatie komt”, aldus Wil Meulenbroeks, voorzitter van LTO Melkveehouderij. Hij ziet het als een beloning voor de inspanning die door de gehele sector is geleverd om te voldoen aan de voorwaarden die Brussel heeft neergelegd, met name voor de melkveehouderij in het afgelopen jaar.

Keihard aan de slag met aanpak mestfraude

Tegelijkertijd wijst Meulenbroeks op de duidelijke boodschap over aanpak van fraude in het voorstel van de Europese Commissie. “Fraude moet verdwijnen en daar moeten we nu keihard mee aan de slag. Het plan voor de aanpak van fraude moeten we nu verder mee, daar ligt echt de opdracht voor LTO en de hele keten. Dus producent, transporteurs en afnemers van mest.”

Rustig achteroverleunen is er nog lang niet bij stelt Meulenbroeks vast. LTO heeft hoger ingezet op bedrijfsspecifiek en gewasspecifiek bemesten en dat is tot zijn teleurstelling nog niet bereikt. “Gebruik van de KringloopWijzer, gebruik van dunne fractie op derogatiebedrijven en meer dierlijke mest op grasland blijft de inbreng van LTO voor de komende jaren”, aldus Meulenbroeks.

Hij wijst erop dat het nog gaat om een voorstel dat nog aangenomen moet worden. Op 4 april komt het voorstel aan de orde in het Brusselse Nitraatcomité en stemmen de lidstaten erover volgens de voorlopige agenda.