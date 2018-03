Grote verschillen in melkprijzen maart

Zuivelreus Arla heeft voorlopig als enige zuivelbedrijf een forse verlaging van de melkprijs per maart doorgevoerd.

Dat blijkt uit het overzicht van ‘vroege’ melkprijzen. Andere spelers, zoals FrieslandCampina, A-ware en DMK/DOC Kaas houden de melkprijsdaling beperkt of stabiliseren de prijs.

De variatie in prijzen is echter groot: FrieslandCampina betaalt een ‘kale’ melkprijs uit van € 35,31 per 100 kilo (ex btw, bij 800.000 kilo per jaar en na aftrek van 5 cent voor Zuivel NL), Arla gaat bij dezelfde condities naar € 30,20 per 100 kilo en daarmee zelfs onder de combinaties DMK/DOC Kaas. Dat komt neer op een verschil van meer dan € 5,00 per 100 kilo.

In de groep melkverwerkers die de melkprijs iets later bekendmaken, zit Bel Leerdammer vooralsnog bij de betere uitbetalers. Het verlaagt de melkprijs over februari met € 1,83 per 100 kilo naar € 35,90.

Grote verschillen niet te verklaren

Het waarom van de grote verschillen in melkprijs is niet duidelijk. Vooral het grote verschil in uitbetaling tussen Arla en FrieslandCampina roept vragen op. Beide zuivelreuzen hanteren voor de bepaling van de melkprijs een ‘mandje’ met daarin de (verwachte) melkprijzen van naaste concurrenten. In ieders mandje zitten melkprijzen van verschillende bedrijven, maar toch lijken de mandjes erg op elkaar. Dat beide bedrijven op grond daarvan toch tot heel uiteenlopende eigen melkprijzen komen, is feitelijk gezien dan ook lastig verklaarbaar.

Ongetwijfeld spelen de verwachting omtrent de markt een grote rol. FrieslandCampina sprak anderhalve week geleden de verwachting uit dat de zuivelmarkt vanaf maart, april zou gaan stijgen. Arla heeft zich daarover niet duidelijk uitgesproken.