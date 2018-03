‘Geen melkvee meer op bollengrond’

Bollenland moet uitgesloten worden van melkleverantie, zegt Milieufederatie Noord-Holland.

De organisatie roept daarom de twee grootste melkverwerkers in de provincie, FrieslandCampina en Cono, op om bollenland uit te sluiten van melkleverantie.

Aanleiding voor de oproep van de milieufederatie is het initiatief van Albert Heijn en kaasmaker A-ware om voor de productie van Albert Heijn huismerkmelk geen weiland meer te scheuren.

Scheurverbod in Noord-Holland

De milieufederatie is geen liefhebber van de bollenteelt en grijpt dit initiatief dus aan om op te roepen tot een scheurverbod in Noord-Holland ten behoeve van de bollenteelt. Ze wil ook dat bollengrond daarna niet meer wordt gebruikt voor de melkveehouderij.

Cono en FrieslandCampina nemen geen maatregelen

Volgens het Noord-Hollands Dagblad willen Cono en FrieslandCampina geen maatregelen nemen om aan dit verzoek van de milieufederatie te voldoen. Cono zegt in een reactie de oproep wel serieus te nemen. “We weten dat er geen residu van gewasbeschermingsmiddelen in melk wordt aangetroffen. Dus in die zin hoeft er geen zorg te zijn,” zegt manager verenigingszaken Mark Paauw. “We gaan er ook van uit dat onze leden verstandig omgaan met het scheuren van land en het verhuren van grond voor de bollenteelt. Toch gaan we, nu er kennelijk discussie is over de zaak, vanuit het bestuur opnieuw kijken wat we hiermee moeten doen.”

Geen bollenresten voor vee Cono-leden

Cono heeft weidegang en zorg voor de natuur hoog in het vaandel. Daarbij wordt er scherp op gelet wat aan de koeien wordt gevoerd. Cono-leden mogen daarom ook geen bollenresten voeren aan hun vee. Zo’n 5 jaar geleden heeft Cono bovendien al eens aanbevelingen gedaan aan de leden voor een ‘gezonde’ grondruil tussen melkveehouders en bollentelers. Dat was naar aanleiding van onderzoek door het Louis Bolk Instituut.

FrieslandCampina wil geen verbod op scheuren grasland

FrieslandCampina hecht ook erg aan duurzaamheid en een verantwoorde productiewijze, zo wordt gemeld. Toch gaat de onderneming niet zo ver dat ze het scheuren van grasland verbiedt of gebruik van bollengrond door de melkveehouderij (na vergroening) verbiedt.