FrieslandCampina verlaagt de garantieprijs voor gangbare melk voor de maand april met € 1,00 per 100 kilo naar € 34,50.

De daling van de garantieprijs wordt veroorzaakt door de verwachte (geringe) daling van de de melkprijzen bij een aantal referentiebedrijven èn van een toename in het melkaanbod in de EU.

Het is een ontwikkeling die de top van FrieslandCampina eind februari nog niet verwachtte. Toen sprak CEO Hein Schumacher de verwachting uit dat de garantieprijs vanaf maart, april weer zou gaan stijgen.

Concurrent Arla laat de ‘Arlapris’ voor april in Denemarken overigens ook dalen, met omgerekend 12 cent, naar 34,39 per 100 kilo.

Biologische melkprijs ook omlaag

De biologische garantieprijs voor april gaat overigens nog verder omlaag. Die daalt met € 2,50 naar € 48,00 per 100 kilo melk. Deze daling is het gevolg van de verwachte daling van de melkprijzen bij een aantal referentiebedrijven. Ook bij Arla gaat de biologische melkprijs omlaag, maar opnieuw met een kleinere stap dan bij FrieslandCampina. In Denemarken gaat er € 1,11 per 100 kilo vanaf. Zij het wel naar omgerekend € 47,04 per 100 kilo.

Prijs hoger dan vorig jaar

Over de eerste 4 maanden van 2018 betaalt FrieslandCampina, volgens de vergelijking van Boerderij, een gemiddelde voorschotprijs van € 35,62 per 100 kilo (bij een jaarleverantie van 800.000 kilo, exclusief btw en na aftrek van 5 cent per 100 kilo bijdrage voor ZuivelNL. Daarmee is die melkprijs nog steeds hoger dan het gemiddelde in dezelfde periode vorig jaar. Toen bedroeg de gemiddeld ontvangen melkprijs € 35,01 per 100 kilo. Later in het jaar steeg de prijs echter. Bovendien was de afdracht aan ZuivelNL hoger.