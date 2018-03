FrieslandCampina overvallen door vraag naar VLOG

FrieslandCampina werd in 2016 eigenlijk overvallen door de snel opkomende vraag naar zuivel ‘ohne gentechnik’ (met VLOG-label).

Dit vermeldt het eind vorig jaar gedeponeerde jaarverslag van FrieslandCampina Duitsland.

Met Landliebe-melk had FrieslandCampina al wel een mooi zuivelmerk met VLOG-label, maar veel andere producten, met name kaas, misten een VLOG-gecertificeerde variant. Daarom moest in de loop van 2016 in allerijl geschikt product bij andere producenten worden gecontracteerd. In Nederland begon FrieslandCampina pas in maart 2017 met de productie van VLOG-zuivel en werd een pilot opgezet. Ongeveer rond dezelfde tijd stapte Cono ook in en begonnen andere Nederlandse bedrijven zich te roeren.

Uitdagende Duitse markt

Wat de resultaten van FrieslandCampina Duitsland in 2017 waren, is niet precies bekend. Bij de presentatie van het jaarverslag 2017 werd wel gemeld dat de Duitse markt vorig jaar opnieuw erg uitdagend was geweest voor FrieslandCampina. Zelfs topmerk Landliebe kreeg met achteruitgang te maken. Dat was in 2016 nog niet zo.

Duitsland op de schop

Vanwege de slechte resultaten was al in de loop van 2017 besloten om FrieslandCampina Duitsland op de schop te nemen en een andere baas aan te stellen, in de persoon van Jan Kruisen. In 2016 boekte het bedrijfsonderdeel (waar ook andere Europese afzetmarkten onder zijn geschoven) een omzet van € 960 miloen, tegenover bijna € 893 miljoen in 2015. Het verlies steeg van bijna € 13 miljoen naar krap € 16 miljoen. Afgaande op het algemene jaarverslag over 2017 zijn de resultaten toen nog slechter geweest.