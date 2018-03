FrieslandCampina beslist dit jaar over volumesturing

FrieslandCampina hakt in december 2018 een knoop door over een betere afstemming van het melkvolume.

Daarbij wil het meer gaan belonen voor allerlei duurzaamheidskenmerken van melk.

Dit zei voorzitter Frans Keurentjes tijdens een voordracht op het Berliner Milchforum.

FrieslandCampina worstelt de laatste jaren met een veel groter volume melk dan het rendabel kan afzetten op de markt. Daar willen onderneming en coöperatie iets aan doen. Een van de manieren is door meer melk te gaan produceren die een meerwaarde heeft in de markt, zo zei Keurentjes. Veel afnemers zijn bereid om daar – tijdelijk of blijvend – meer geld voor te betalen.

CO2-arm geproduceerde melk

Als voorbeeld noemde hij Danone, dat veel belangstelling heeft voor melk die CO2-arm is geproduceerd. FrieslandCampina zou op de vraag kunnen inspringen en boeren daarvoor belonen, maar dan moet het bedrijf wel snel zijn, want andere zuivelproducenten kunnen ook inspringen op die vraag. Zo zijn er meer mogelijkheden. Een aantal initiatieven wil FrieslandCampina nog in stilte blijven ontwikkelen, om de concurrentie voor te zijn. Bij alles zal vrijwilligheid voorop staan.

Er moet volgens Keurentjes meer balans komen tussen de melkaanvoer en de afzetmogelijkheden van de onderneming. - Foto's: ANP

Gewenste melkvolume afstemmen met leden

Naast het vergroten van het aantal melkstromen en het vergroten van de mogelijkheden voor leden om daar iets mee te verdienen, wil FrieslandCampina ook beter met de leden gaan afstemmen over het gewenste melkvolume. Er moet volgens Keurentjes meer balans komen tussen de melkaanvoer en de afzetmogelijkheden van de onderneming. Hoe dat precies moet, gaf hij niet aan. De discussie daarover is nog maar pas gestart en zal de komende maanden voortduren. Wel is het doel om er in december 2018 een knoop over door te hakken.