Fors meer biologische vervuiling veevoer

Een steeds groter deel van het aantal problemen met veevoer(grondstoffen) is terug te leiden naar biologische besmettingen. Dit blijkt uit het meldsysteem van veevoercontroleur GMP+.

Hun aantal steeg met 143%, van 38 in 2016 naar 91 in 2017. GMP+ kan niet duidelijk maken wat deze sterke stijging verklaart. Het vaakst verantwoordelijk voor biologische besmettingen waren salmonella- en enterobacteriën. Bacteriën van de eerste groep werden vooral gevonden in soja- en raapmeel. Bacteriën van de laatste categorie (waartoe formeel ook de salmonella’s behoren) werden het vaakst aangetroffen in kaaswei. Deze bacteriën komen regelmatig voor in grond en mest.

Minder melding problemen gewasbeschermingsmiddel

Het aantal gemelde problemen met residuen van gewasbeschermingsmiddelen en insecticiden als ook met mycotoxines liep juist met 50% terug.

Bij bijna de helft van het aantal gemelde problemen – 116 keer – is de oorzaak bekend. In 76 gevallen waren de problemen misschien ook te voorkomen geweest. In meer dan de helft van de gevallen – 130 keer – is de oorzaak van de besmetting niet bekend.