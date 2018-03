Fonterra ontvangt minder melk in Nieuw-Zeeland

Door slechte(re) weersomstandigheden heeft Fonterra in januari 8% minder melk ontvangen in Nieuw Zeeland, meldt het.

In de eerste 8 maanden van het nieuwe productiejaar is de melkontvangst 2% lager dan het jaar ervoor (7,9 miljard kilo, was 8,03 miljard kilo).

Meer melk in Australië

De lagere melkontvangst in Nieuw-Zeeland wordt voor een flink deel gecompenseerd door de veel hogere melkontvangst in Australië. Daar werd in de voorbije 8 maanden 27% meer melk ontvangen. Oorzaak zijn niet enkel de betere productie-omstandigheden. Ook de toevloed van nieuwe melkveehouders speelt mee. Fonterra profiteert in Australië van het debacle bij coöperatie Murray Goulburn. Veel boeren zijn daar weggegaan, ook al is er een nieuwe eigenaar gekomen voor het bedrijf.