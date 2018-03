Fins zuivelconcern Valio doet soja in de ban

Het Finse zuivelconcern Valio is per 1 maart dit jaar begonnen met de volledige uitfasering van soja bij de voerinzet van de leveranciers.

Dat deelde het concern donderdag 8 maart mee. Soja als voerbestanddeel is door de grootste Finse voerfabrikanten al geruime tijd voor het grootste deel vervangen door andere eiwitrijke supplementen. Alleen voer voor jongvee bevat nog soja, maar dat kan over een jaar ook niet meer, aldus het concern.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De maatregel is onderdeel van het programma voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid dat Valio op de rails heeft gezet. In dat kader is alle veevoer die ook voor menselijke consumptie geschikt is (zoals soja) afgezworen.