EU exporteert veel meer zuivel

Zuivelbedrijven in de Europese Unie hebben de export sinds begin dit jaar sterk opgevoerd.

De boterexport is in de eerste maand van het nieuwe jaar ruim 5.000 ton (bijna een derde) gestegen ten opzichte van januari 2017. aldus de EU Milk Market Observatory. De export van magere melkpoeder is, ondanks de lage prijzen, in dezelfde periode met ruim 8.000 ton (13,7%) vergroot naar 62.736 ton.

Daling export volle melkpoeder

De kaasexport is met ruim 1.000 ton (ofwel 1,7%) vergroot naar ruim 63.000 ton. Alleen de export van volle melkpoeder is met 5.600 ton (ofwel 15,6%) gedaald naar 30.415 ton.

Hogere melkproductie EU

De stijgende export komt op een moment dat ook de productie van melk in de hele EU sterk omhoog ging. In Duitsland steeg de melkproductie met 5,2%, in Spanje met 5,4%. In Italië, Oostenrijk, Roemenië en Bulgarije steeg de melkproductie meer dan 10%.