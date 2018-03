EEX belooft deze zomer termijncontract rauwe melk

Deze zomer, in juni of juli, lanceert de EEX-beurs in Leipzig definitief een termijncontract voor rauwe melk.

Dat verzekerde manager Sacha Siegel van de EEX op het Berliner Milchforum. De EEX heeft in september vorig jaar al aangekondigd dat het contract er zal komen, maar de feitelijke introductie is niet eenvoudig. De grote uitdaging is om voldoende fysiek volume onder de contracten te krijgen. Daarvoor wordt inmiddels met zo’n 50 bedrijven – kopers en verkopers van melk – gesproken om dat voor elkaar te krijgen, zo vertelde Siegel.

Contract van 25 ton melk

De parameters voor het contract staan wel vast. Het wordt een contract van 25 ton melk, uitgedrukt in euro’s per 100 kilo en met een maximale looptijd van 18 maanden. De EEX neemt een commissie van 1 cent per 100 kilo. Als basis onder de melkprijs worden de berekende melkprijzen genomen in 4 Noordwest-Europese landen genomen, te weten de melkprijzen in Duitsland, Denemarken, Ierland en Nederland. Voor deze prijzen worden gegevens gebruikt van het Europese Melkmarkt Observatorium (MMO).

‘veel belangstelling voor de termijnhandel’

Geen Franse en Britse melkprijs

De EEX had graag ook de Franse melkprijs bij in de basisformule gehad, maar daar is toch van afgezien. Volgens Siegel omdat er ‘geen goede correlatie’ bleek tussen de overige melkprijzen en de Franse prijs. De Britse melkprijs zit er evenmin in. Dat komt door de aanstaande Brexit en alle onzekerheden daar omheen.

Volgens Siegel is er veel belangstelling voor de termijnhandel in vloeibare melk, zowel van de kant van het grootwinkelbedrijf, dat voorspelbaarheid wil, als van de kant van boeren.