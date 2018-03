DMK ziet eerste succes nieuwe koers

Zuivelreus DMK, moederbedrijf van DOC Kaas, heeft in 2017 een gemiddelde melkprijs uitbetaald van € 36,29 per 100 kilo.

Dit gebeurde terwijl de omzet met € 0,7 miljard steeg naar € 5,8 miljard en de winst toenam van € 13,5 naar € 29,5 miljoen.

Voor topman Ingo Müller is het een bewijs dat de door hem ingezette ombouw van het bedrijf aanslaat. “We kunnen nu vaststellen dat we op de goede weg zijn. De eerste successen zijn er, maar het is nog geen aanleiding om (alvast) uit te rusten.”

De nu bekend gemaakte resultaten zijn voorlopige cijfers. In juni volgt het volledige jaarverslag. Over DOC Kaas wordt niets specifiek gemeld.

Meer melkgeld dankzij consumentgerichte aanpak

DMK profiteerde, net als de meeste zuivelbedrijven, vorig jaar van een oplevende markt, maar ook de nieuwe, meer klant- en consumentgerichte aanpak heeft zich volgende Müller uitbetaald. Daardoor kon DMK ook flink meer melkgeld uitbetalen, stelt hij.

DMK heeft vorig jaar bijvoorbeeld de plas gentech-vrije melk (met VLOG-certificaat) sterk vergroot. Het bedrijf beschikt over 2,3 miljard kilo van deze in Duitsland erg populaire melk.

De genoemde melkprijs van € 36,29 per 100 kilo ligt volgens Müller boven de gemiddelde uitbetaalprijs van de concurrenten. Voor de duidelijkheid: genoemde melkprijs geldt bij 4,2% vet en 3,4% eiwit. Bij Nederlandse standaardgehalten pakt de melkprijs nog ongeveer € 1,00 hoger uit. De prijs is inclusief alle toeslagen en dividenden. DMK vermeldt geen nabetaling. Ook is niet bekend hoeveel van de winst als dividend wordt uitbetaald.