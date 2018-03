Cono Kaasmakers laat de voorschotprijs voor februari met 50 cent zakken naar € 35,56 per 100 kilo.

Dit is de prijs bij een jaarleverantie van 800.000 kilo, exclusief btw en na aftrek van 5 cent per 100 kilo voor Zuivel NL. Cono kent geen kwantumtoeslag, maar door spreiding van de vaste kosten over meer kilo‘s, ontvangt een melkveehouder met 1,1 miljoen kilo 4 cent per 100 kilo meer.