Boterprijs ZuivelNL zet kleine stap terug

ZuivelNL heeft de prijs voor verse boter met € 2 verlaagd.

Daarmee komt de notering uit op € 478 per 100 kilo. Na de forse prijsstijging van een paar weken terug, zit er momenteel weinig beweging in de boterprijs.

Naast de lichte daling van de boterprijs, zakte ook de prijs van vollemelkpoeder met € 2 naar € 257 per 100 kilo. De noteringen voor mageremelkpoeder (zowel voor consumptie als veevoer) kwamen niet in beweging en blijven staan op respectievelijk € 129 en € 120 per 100 kilo. Weipoeder ging nog wel met € 1 omhoog naar € 65 per 100 kilo.

Dinsdag 20 maart kwamen ook op de GDT-veiling van Fonterra de zuivelprijzen maar nauwelijks in beweging. Alleen de prijs voor mageremelkpoeder ging met 8,6% een duidelijke stap terug. Net als bij ZuivelNL kwam de notering voor boter nauwelijks in beweging op de GDT-veiling.