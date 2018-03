Benutting mineralen verbetert

De rundveesector is in staat gebleken om steeds efficiënter met mineralen om te gaan. Terwijl de mineralengehalten in veevoer steeds verder omlaag gaan, is de melk- en vleesproductie vrijwel gelijk gebleven.

Door de betere benutting komt er ook steeds minder stikstof en fosfaat in de mest terecht. De stikstofbenutting kwam volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2016 uit op 24%, waar dat in 1990 nog maar 16% was. Voor fosfor is de benutting in dezelfde periode toegenomen van 25% naar 31%. Ondanks de betere benutting van fosfor overschreed de Nederlandse melkveesector het fosfaatplafond. De oorzaak daarvoor ligt in de toename van het aantal stuks vee na de afschaffing van de melkquotering. In 2017 daalde de fosfaatproductie weer tot ongeveer 5 miljoen kilo onder het plafond.