Arla maakt forse investeringsslag

De Scandinavische zuivelreus Arla is bezig met een inhaalslag qua investeringen. Het benadert het hoge niveau van FrieslandCampina. Doel is meer buitenlandse markten aan te boren en de winst te vergroten.

Zuivelreus Arla blijft op veel fronten de mindere van FrieslandCampina: het heeft een grotere melkplas dan FrieslandCampina, maar behaalt minder omzet. Het betaalt de leden ook een lagere melkprijs, maar behaalde vorig jaar wel een hogere winst. Arla werkt er echter keihard aan om haar positie gestaag te verbeteren, zo maakt het duidelijk in het jaarverslag.

Investeringen

Het bedrijf wil dat vooral doen door meer te investeren, in merken en vooral in marktposities buiten Europa. Arla voert de investeringen dit jaar met bijna € 200 miljoen op naar een totaal van € 527 miljoen. Daarmee benadert het het investeringsniveau van FrieslandCampina, dat dit jaar voor € 531 miljoen aan investeringen op stapel heeft staan.

Artikel gaat verder onder de tweet.

Verdiepen verwerkingscapaciteit

FrieslandCampina investeert al jarenlang ongeveer € 500 miljoen of meer per jaar in extra verwerkingscapaciteit, nieuwe producten en marketing. Arla bleef tot nog toe sterk achter en investeerde in 2015 nog maar goed € 210 miljoen. Pas sinds 2017 heeft Arla stevig bijgeplust. Het extra geld gaat dit jaar naar het vergroten en verdiepen van de verwerkingscapaciteit. Doel daarvan is om meer producten te maken die geschikt zijn voor lucratieve exportmarkten. Een voorbeeld daarvan is de vergroting van de mozzarella-productie.

Het bedrijf is verder een veel kleinere speler op gebied van kindervoeding

Verenigde Staten

De markten waar Arla op mikt zijn grotendeels dezelfde als FrieslandCampina: het Midden-Oosten en Noord-Afrika, Sub-Sahara Afrika, China en Zuidoost-Azië. Anders dan voor FrieslandCampina zijn de Verenigde Staten ook een belangrijke markt voor Arla. Het bedrijf is verder een veel kleinere speler op gebied van kindervoeding. Anderzijds is FrieslandCampina nog altijd een kleine speler in het groeiende mozzarella-segment. FrieslandCampina nam in 2015 dan wel mozzarella-fabrikant Fabrelac over, maar heeft daar tot nog toe weinig baat bij gehad of plezier van beleefd. De productie loopt er nog steeds niet zoals zou moeten.

Artikel gaat verder onder de film.

Grote stappen op Chinese markt

Een markt waar Arla extra veel van hoopt is de Chinese markt. In 2017 heeft het daar grote stappen gemaakt. Bovendien heeft het fors geïnvesteerd in zuivelbedrijf Mengniu (en in moederbedrijf Cofco). Daarmee nemen echter ook de risico’s toe, erkent Arla. Zoals in de praktijk het geval is met alle investeringen in China. Daarom voert Arla regelmatig zogenoemde ’impairment studies’ uit.Tot nog toe is er niets aan de hand, maar ook Arla kan er zomaar enkele honderden miljoenen bij inschieten, zo wordt duidelijk uit de kleine letters in het jaarverslag.