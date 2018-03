Ammoniakreductie ver weg door groei melkveehouderij

De ammoniakwetgeving wordt mogelijk nog lastiger dan de fosfaatwetgeving. Dat stelt adviseur Barend Meerkerk van PPP-Agro Advies op de website Proeftuin Veenweiden.

Ammoniakreductie is volgens hem hard nodig om de huidige veestapel te behouden.

Sinds 2015 kon de melkveehouderij tot bijna 1,8 miljoen melkkoeien groeien dankzij het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Als tegenprestatie voor deze ontwikkelruimte heeft de landbouwsector beloofd om in 2030 10 miljoen kilo ammoniakemissie te hebben gereduceerd ten opzichte van het jaar 2013. Meerkerk geeft aan dat dit doel door de forse groei van de melkveehouderij eerder verder weg is geraakt dan dichterbij gekomen. Ondanks de recente daling van het aantal melkkoeien met ruwweg 90.000 dieren ligt er nog steeds een grote opgave voor de Duurzame Zuivelketen. Die opgave zou vragen om nogmaals 290.000 melkkoeien minder. Maatregelen zijn volgens Meerkerk nodig om dit te voorkomen.

Nog winst te behalen in rantsoen

De 10 deelnemers aan Proeftuin Veenweiden proberen hun uitstoot van ammoniak met 25% te verminderen. Dit doel is, vooral als gevolg van het uitrijden van met water verdunde mest, al bijna behaald en ligt boven de 20%. Nu valt volgens Meerkerk vooral in het rantsoen nog veel winst te behalen door te streven naar een ruweiwit van 15 of 16%.