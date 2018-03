Alle runderen geruimd op mycoplasma-bedrijven Nieuw-Zeeland

Alle runderen op bedrijven in Nieuw-Zeeland waar Mycoplasma bovis is vastgesteld, zullen worden geruimd. Dat is de uitkomst van het rigoureuze besluit van het Ministry for Primary Industries (MPI) in Wellington, in een poging de bacterie uit te roeien.

MPI geeft aan dat de ziekte zich nu waarschijnlijk nog niet breed heeft verspreid en dat volledige ruiming dus nu nog een goed effect kan hebben. 28 bedrijven positief getest Er zijn tot nog toe 28 bedrijven positief bevonden voor Mycoplasma bovis. 6 bedrijven hebben al geen dieren meer. De overige 22 bedrijven worden geruimd en dat gaat in totaal om 22.300 dieren. De betrokken bedrijven zijn al op de hoogte gesteld en zullen worden gecompenseerd voor hun dieren en inkomensverlies. Na ontsmetting en een periode van leegstand, minimaal 60 dagen nadat het laatste dier afgevoerd is, zijn de ondernemers vrij om opnieuw met een ‘schone’ veestapel te herstarten. De bedrijven die onder toezicht staan als contactbedrijf, maar (nog) niet positief bevonden zijn voor besmetting met mycoplasma, hoeven niet te worden geruimd. De runderen zullen naar het slachthuis gaan en daar onder reguliere omstandigheden worden geslacht. Dieren die niet in staat zijn om naar het slachthuis te worden gebracht zullen op het bedrijf worden gedood. Niet alle dieren zullen gelijk naar het slachthuis gaan. Het is de bedoeling dat de ruimingen afgerond zijn op 1 juni 2018. Mycoplasma is in Nieuw-Zeeland in juli 2017 voor het eerst vastgesteld en is vooral vastgesteld op melkveebedrijven op het Zuidereiland. Inmiddels worden alle melkleverende bedrijven gescreend op de bacterie via tankmelkonderzoek.