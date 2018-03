A-ware laat melkprijs heel iets zakken

De melkprijs van A-ware voor maart gaat naar € 35,20 per 100 kilo melk bij leverantie van 1,1 mln kilo melk, volgens de vergelijking van Boerderij.

Dat is € 0,50 minder dan in februari en die prijs was weer € 2 lager dan in januari. Voor A-ware leveranciers kan er nog, inclusief toeslagen voor weidepremie en duurzaamheid, € 1,75 bij. De 5 cent voor ZuivelNL is er al af.

De melkprijs bij leverantie van 800.000 kilo melk is 50 cent minder en komt daamree uit op € 34,70. De prijs voor biologische melk blijft onveranderd.