Wettelijke regeling IBR-bestrijding

De bestrijding van pinkengriep (infectieuze boviene rhinotracheïtis, IBR) wordt wettelijk geregeld.

De verplichte bestrijding van IBR begint op 1 april van dit jaar. Het bestrijdingsplan volgt op een eerder vrijwillig programma om IBR-vrij te worden.

Doel van het bestrijdingsplan is dat Nederland de IBR-vrije status verwerft binnen de Europese Unie. Om die status te verkrijgen is op grond van Europese regelgeving een wettelijke regeling in Nederland nodig. Het ministerie bereidt een algemene maatregel van bestuur (AMVB) voor waarin de verplichte bestrijding wordt geregeld.

Verplicht via leveringsvoorwaarden

Er komt een verplichte bestrijding van IBR voor melkveehouders die aan zuivelfabrieken verbonden zijn. Via leveringsvoorwaarden wordt deze geregeld. Voor andere rundveehouders gaat de verplichte bestrijding in bij inwerkingtreding van de AMVB. Die zal voor melkveehouders die al aan de verplichtingen voldoen geen extra eisen opleveren.

De minister moet met de Europese Commissie en andere EU-lidstaten overleggen en probeert de regeling op 1 januari 2019 van kracht te laten worden.