Werkgroep voor verbetering I&R in de maak

Er komt definitief een werkgroep om het I&R-systeem voor de registratie van rundvee te verbeteren.

Dat is besproken tijdens het bestuurlijk overleg op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de stand van zaken in de I&R-affaire vorige week.

Robuuster, gebruiksvriendelijker en efficiënter

Wil Meulenbroeks, voorzitter van LTO melkveehouderij, bevestigt het instellen van de werkgroep. “Doel is het robuuster maken van de I&R, dat is in het belang van de hele sector”, aldus Meulenbroeks. Het systeem moet gebruiksvriendelijker en efficiënter worden, zo is gebleken uit de nog steeds lopende I&R-affaire, aldus Meulenbroeks.

Wanneer de werkgroep van start gaat en wie er in komen, is nog niet bekend, zegt Wil Meulenbroeks, voorzitter van LTO melkveehouderij. Foto: Henk Riswick

“Inmiddels is duidelijk dat een klein aantal bedrijven het systeem heeft misbruikt, maar ook dat de I&R niet altijd goed functioneert”, stelt Meulenbroeks. Hij doelt daarbij onder meer op de koppelingen tussen de I&R-database en gegevens van CRV en Rendac, die niet altijd vlekkeloos blijken te verlopen. Wanneer de werkgroep van start gaat en wie er in komen, is nog niet bekend volgens Meulenbroeks.

‘We willen allemaal dat er een oplossing komt voor de geconstateerde onvolkomenheden of regelrechte fouten in het systeem’

Harm Wiegersma, voorzitter NMV

‘Er moet iets gebeuren’

Harm Wiegersma, voorzitter van melkveehoudersvakbond NMV, wil nog niet bevestigen of ontkennen dat de werkgroep al is ingesteld. Hij benadrukt wel dat er iets moet gebeuren. “We willen allemaal dat er een oplossing komt voor de geconstateerde onvolkomenheden of regelrechte fouten in het systeem. Van die fouten moeten we leren”, aldus Wiegersma.

Werkgroep met vertegenwoordigers

Minister Schouten zei vorige week al dat er een werkgroep is met vertegenwoordigers van de sector, die gaat bekijken welke verbeteringen in de I&R aangebracht kunnen worden. Het plan van Henk Bleker wordt daar ook ingebracht.

Eind deze week moet er meer duidelijkheid zijn over het aantal bedrijven en de omvang van de fouten bij de registratie van rundvee in 2017.