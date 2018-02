Vion neemt runderslachterij Leeuwarden in gebruik

Vion heeft onlangs de nieuwe runderslachterij in Leeuwarden in gebruik genomen.

De productie in de nieuwe slachterij van Vion wordt nu stap voor stap opgeschroefd naar een capaciteit van 2.500 runderen per week. Vion heeft de slachterij in tien maanden tijd gebouwd en heeft bijna € 20 miljoen geïnvesteerd in de locatie die voldoet aan de laatste dierenwelzijns- en milieucriteria.

500 veehouders in project Waddenrund

De EU-gecertificeerde slachterij past voor Vion in de bedrijfsstrategie wat betreft duurzame en regionale vleesproductie. Ongeveer 500 veehouders doen mee aan het programma Waddenrund. Runderen bestemd voor dit vleeslabel moeten minimaal 120 dagen per jaar zes uur lang worden geweid en de boerderijen mogen tot maximaal 25 kilometer landinwaarts liggen vanaf de kust van de Waddenzee. Vion stelt dat de geringe afstand tot de slachterij een korte transportduur waarborgt en dan kunnen ook de hoogste dierenwelzijnsnormen worden nageleefd.

Vion wil inspelen op vraag naar biologisch rundvlees

Naast het Waddenrund zal de slachterij in Leeuwarden ook biologische runderen gaan slachten. Zo kan Vion beter inspelen op de toenemende vraag naar biologisch rundvlees.

De nieuwe slachtlocatie biedt werk aan rond 45 medewerkers.