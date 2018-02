Vertrouwen melkveehouders in eigen onderneming onderuit

Het vertrouwen van melkveehouders in hun onderneming is voor de nabije toekomst flink gedaald. Dat blijkt uit de Agro Vertrouwensindex.

Het vertrouwen van melkveehouders daalde met 9 punten. Melkveehouders zijn over de huidige situatie, hoewel deze ook daalde (4 punten), nog best tevreden gezien het niveau waarop de index staat (30 punten).

Zeer somber over bedrijfssituatie voor komende jaar

Ondernemers werd ook gevraagd de bedrijfssituatie voor de komende twaalf maanden te schetsen. Daarin wordt aangegeven hoe zij denken over de ontwikkeling van productie, opbrengstprijs, omzet, winst en kosten op het bedrijf. Hierover zijn melkveehouders zeer somber. De index daalde met 25 punten ten opzichte van een kwartaal eerder, naar een diepte record van -32 punten. Ondernemers verwachten lagere prijzen en lagere producties waardoor hun omzet en winst veel lager zullen uitpakken.

Voor de middellange termijn voorzien ondernemers in de melkveehouderij zware tijden. Foto: Henk Riswick

Zware tijden voor middellange termijn

Voor de middellange termijn voorzien ondernemers in de melkveehouderij ook zware tijden. Dit kan worden geconcludeerd uit de stevige daling van de index die de toekomstige situatie op melkveebedrijven over twee à drie jaar aangeeft. De index daalde 12 punten naar -2.

Vier maal per jaar enquête

De Agro Vertrouwensindex is een enquête op initiatief van LTO Nederland, Flynth adviseurs en accountants en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in samenwerking met Wageningen Economic Research. De enquête wordt vier maal per jaar gehouden.