Veel onvrede over blokkades

De onvrede en de onrust over de blokkade van 2.100 rundveebedrijven nemen toe.

Tientallen bedrijven hebben zich al gemeld bij vakbond NMV, bij LTO en ook bij de redactie van Boerderij omdat ze vinden dat ze ten onrechte geblokkeerd zijn. Betrokkenen vertellen dat ze totaal verrast zijn en soms van anderen, zoals hun veehandelaar, moesten horen dat ze op slot gezet zijn. RVO.nl meldt per tweet dat ze overbelast en onbereikbaar zijn voor vragen.

Eerste bedrijven weer vrijgegeven

De meest voorkomende problemen hebben betrekking op geïmporteerde dieren en doodgeboren kalveren. Boeren die van zich laten horen, zeggen dat ze alles keurig gemeld en geregistreerd hadden, maar dat er ergens verderop in het registratiesysteem iets mis moet zijn gegaan. Ook is er soms sprake van slordigheden of achterstallige meldingen om wat voor reden dan ook, maar ontkent de betrokkene dat het erom te doen was de fosfaatregels te omzeilen. Inmiddels zijn ook de eerste bedrijven weer vrijgegeven.

Fout tussen registratiesysteem van CRV en RVO.nl

Onder de geblokkeerde bedrijven zijn ook veehouders die vaarzen uit Duitsland gekocht hebben. Verschillende handelaren en importeurs geven aan dat ze vermoeden dat er een fout zit tussen het registratiesysteem van CRV en RVO.nl. Duitse vaarzen worden geleverd met een importcertificaat en een runderpas met alle gegevens zoals geboortedatum, inseminatiedatum en afkalfdatum. Vaak wordt er ook nog een stamboekregistratie bij geleverd. Kopende veehouders melden zo’n dier via de website van CRV aan of sturen de papieren op. Een medewerker van CRV voert de gegevens in. De afkalfdatum kon tot november 2017 niet door de veehouder zelf ingevoerd worden. Die moest bij CRV gemeld worden, waarna de fokkerij-organisatie deze wijziging doorvoerde. Het is nog niet gelukt een reactie van CRV te krijgen.