Vaccinatie beperkt aantal lumpy-skinuitbraken Balkan sterk

Een gerichte vaccinatiecampagne op de Balkan heeft het aantal uitbraken van lumpy skin disease (LSD, een soort pokkenvirus bij vooral runderen) met 95% doen afnemen.

Het aantal geregistreerde gevallen in de regio daalde van 7.483 in 2016 naar 385 in 2017. Dit meldt de Europese voedsel- en dierziekteautoriteit Efsa. Het publiceerde een rapport over de aanpak van de LSD-ziekte.

Vaccinaties in de Balkan

In 2016 werden 12.330 dieren op de Balkan getroffen, het jaar daarop slechts 850, en dan voornamelijk in Albanië (379 uitbraken), Kroatië, Montenegro en Servië. In Griekenland en Macedonië – waar al eerder was gevaccineerd – deden zich amper uitbraken voor.

De ziekte wordt volgens onderzoek vooral overgebracht door de stalvlieg (Stomoxys calcitrans). De gemiddelde straal van besmetting rond een bedrijf met een uitbraak blijkt zo’n 4 kilometer te zijn.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat inzet van levend homoloog vaccin effectiever werkt dan heteroloog vaccin, zoals wordt gebruikt in Turkije en Rusland.

Blijf alert

Hoewel vaccinatie een effectieve manier van bestrijding is, waarschuwt veterinair Alessandro Broglia van Efsa voor blijvende waakzaamheid. Al wordt er gevaccineerd, de ziekte is nog niet uitgeroeid in de regio. Alertheid blijft dus geboden.

Warm weer en een snelle vermeerdering van het aantal stalvliegen zijn risico-factoren die een uitbraak van LSD kunnen versnellen. In Griekenland bleek het risico van besmetting volgens deskundigen 6 keer zo groot bij dieren die buiten zijn of leven in open stallen dan bij dieren die binnen worden gestald.