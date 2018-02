Vaars met klinische mastitis rest van leven gevoelig

Vaarzen die in de eerste 100 dagen van de lactatie klinische mastitis hebben gehad, hebben ook in de rest van hun leven vaker klinische mastitis dan vaarzen die de eerste 100 dagen ongeschonden doorkomen.

Dat blijkt uit een studie van Cornell University, New York. Vaarzen die één keer klinische mastitis hebben gehad in de eerste 100 dagen, hebben 1,5 keer vaker klinische mastitis in de rest van hun leven ten opzichte van dieren die geen klinische mastitis hebben gehad. Als vaarzen twee keer klinische mastitis hebben gehad, neemt dat toe tot 1,7 keer meer. Bij elke extra klinische mastitis neemt de kans verder toe.

Frequentie mastitis telt

De onderzoekers geven aan dat de frequentie van klinische mastitis van vaarzen in de eerste 100 dagen meegewogen moet worden in de beslissing van de veehouders in de keuze hun dieren te behouden dan wel af te voeren.

55.000 lactaties van 25.000 dieren

De conclusies zijn getrokken op basis van data van ruim 55.000 lactaties van bijna 25.000 dieren in de periode 2004 tot en met 2014. Het aantal keren dat vaarzen geconfronteerd werden met klinische mastitis in de eerste 100 dagen van de lactatie van de vaarzen liep uiteen van nul tot vier keer. In Nederland heeft gemiddeld een op de vijf vaarzen klinische mastitis of een celgetal hoger dan 150.000 cellen per milliliter melk.