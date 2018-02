‘Uitfasering grupstal komt van zuivelsector zelf’

Het ‘grupstalverbod’ zou nodig zijn omdat de supermarkten dat willen. Supermarkten zien dat genuanceerder. Albert Heijn stelt dat het initiatief komt van de Duurzame Zuivelketen, dus van de zuivel zelf. Albert Heijn onderschrijft de afspraken wel.

Het verbod op de uitbreiding en nieuwbouw van grupstallen, dat vorig jaar voor zo veel commotie zorgde in de melkveehouderij, komt volgens de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en FrieslandCampina, de grootste partij daarin, van de supermarkten. Die zouden afwillen van grup- en aanbindstallen.

Diverse leden van met name FrieslandCampina hebben daarop gevraagd welke supermarkten dat precies zijn. Dit gebeurde tijdens een reeks speciale bijeenkomsten met grupstalboeren. De uiteindelijke bedoeling van de laatste was om in gesprek te raken met die supermarkt(en). Op dit verzoek is geen rechtstreeks antwoord gekomen, vertelt RFC-lid, zelf grupstalboer en Kringloopweigeraar, Henk Gommer: “Er zou nog een keer een gesprek komen met commerciële mensen van FrieslandCampina, meer horen we niet.” Anderen bevestigen dat.

700 grupstalboeren

Met ‘we’ doelt Gommer op de ongeveer 700 grupstalboeren van coöperatie. In heel Nederland zijn volgens gegeven van de Stichting KOM (Kwaliteitszorg Onderhoud Melkinstallaties) nog ruim 1100 grup- en aanbindstallen actief.

Vanuit de zuivel is er niemand die bij name supermarkten noemt, die aandringen op een ‘grupstalverbod’. De zuivel heeft, na de eerste hevige commotie, ook duidelijk gemaakt dat ze niet aandringt op actieve beëindiging van grupstalbedrijven. In eerste instantie was dat wel zo opgevat, met name bij FrieslandCampina.

Opvallende reactie van Albert Heijn

Omdat er van de zuivel geen antwoorden komen, zijn de grote supermarkten rechtstreeks benaderd. In een opvallende reactie verwijst Albert Heijn terug naar de zuivelsector zelf. In verband van de Duurzame Zuivelketen, een samenwerkingsorgaan van de hele zuivelsector, zijn afspraken gemaakt over de huisvesting van melkvee. In de factsheet huisvesting staat volgens Albert Heijn, aangesloten bij de Duurzame Zuivelketen, precies welke stalsystemen er in Nederland zijn (erkend). Bovendien is een beleid Huisvesting vastgesteld met daarin vrije bewegingsruimte voor de koe, zo wordt gesteld. De grupstal komt in de factsheet niet voor.

Grup- en aanbindbedrijven kunnen niet deelnemen aan alle nieuwe melkconcepten

De zuivel loopt ook niet meer te koop met de grupstallen. Voor open-boerderijdagen komen ze niet in aanmerking en het beleid is dus gericht op uitfasering. Ook kunnen grup- en aanbind-bedrijven niet deelnemen aan alle nieuwe melkconcepten, al kunnen ze wel aanspraak maken op weidepremie. Dit lijkt logisch, maar niet meer geheel vanzelfsprekend. Toch zijn de grupstalkoeien in het weideseizoen meer buiten dan loopstalkoeien.