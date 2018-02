Stabielere kuil met shredlage

Snijmais oogsten en inkuilen volgens de Shredlage-techniek leidt tot een andere kuilstabiliteit en voederwaarde dan de gangbare hakselmethode.

Dit blijkt uit onderzoek van Eurofins Agro. Bestendig zetmeel gedraagt zich in Shredlage-silage anders dan in gangbaar geoogste snijmaiskuil. Direct na de oogst is het bestendig zetmeelgehalte van Shredlage-kuilen lager, doordat de maispit intensief is gebroken. De hoeveelheid bestendig zetmeel in de kuil blijft wel langer (tot zes maanden) stabiel in Shredlage-kuil dan in traditioneel ingekuilde snijmais.

In 2017 heeft Eurofins Agro op 22 bedrijven het verloop van voederwaarde in goed geconserveerde schredlage-kuilen vergeleken met kuilen met gangbaar gehakselde snijmais. Aan het onderzoek deden 11 ‘shredlage-bedrijven’ en 11 gangbare bedrijven mee. De bedrijven hadden een vergelijkbare kuilkwaliteit.

Bestendig zetmeel

Bij de eerste bemonstering in oktober/november 2016 bevatten de Shredlage-kuilen duidelijk minder bestendig zetmeel en meer ammoniak dan de traditioneel ingekuilde mais. Dat geeft aan dat de Shredlage-methode de pensbeschikbaarheid van zetmeel direct na de oogst verhoogt. Zetmeel is, wanneer goed beschikbaar gemaakt, gemakkelijk opneembaar voor bacteriën.

Tijdens de opslag neemt de hoeveelheid totaal zetmeel en bestendig zetmeel af bij beide oogstmethodes. Na vier maanden in de kuil tekent zich een verschil af tussen beide kuilsoorten. De hoeveelheid bestendig zetmeel in de Shredlage-kuilen blijft stabieler dan in de traditioneel gehakselde snijmais.

Verschil in haksellengte

Eurofins Agro vermoedt dat dit verschil wordt veroorzaakt door het verschil in haksellengte: Shredlage-silage heeft langere deeltjes (> 15 mm) dan gangbaar geoogste maissilage (8 tot10 mm). Grovere deeltjes worden waarschijnlijk langzamer gefermenteerd in de kuil.

Shredlage heeft direct na inkuilen veel beschikbare energie voor bacteriën, vandaar veel conserveringsprocessen in een korte tijd. Dit leidt kortstondig tot minder bestendig zetmeel en méér ammoniak. De omzetting van celwanden is trager, grover hakselen betekent minder oppervlakte en bacteriën moeten dus meer moeite doen. Eurofins Agro verwacht dat dit bijdraagt aan de stabiliteit van de kuil.