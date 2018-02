Schouten: onterechte blokkade ‘heel vervelend’

Minister Carola Schouten vindt het “heel vervelend dat een aantal ondernemers geconfronteerd is met een blokkade, terwijl dit eigenlijk niet had gemoeten.”

Dat zegt de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer, waarin ze ingaat op de ontwikkelingen sinds vorige week donderdag ruim 2.100 bedrijven werden geblokkeerd, vanwege onregelmatigheden in de identificatie en registratie van runderen.

Nog 2.000 bedrijven geblokkeerd

Schouten zegt te begrijpen dat een onterechte blokkade voor een ondernemer frustrerend is. “Na constatering hiervan is dit dan ook snel hersteld.”

Op dit moment zijn er nog ruim 2.000 bedrijven geblokkeerd op basis van administratieve controles en de daarvoor uitgevoerde inspecties. De minister spoort bedrijven aan om de identificatie en registratie snel kloppend te maken, waar nodig door DNA-onderzoek. Enkele honderden bedrijven hebben bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om opheldering gevraagd. De dienst kon het aantal telefoontjes niet aan, hoewel er extra weekeinddienst werd gedraaid. RVO.nl zal de komende tijd extra capaciteit hebben om boeren te woord te kunnen staan. voeren, maar het ziet er naar uit dat dat deze week niet zal gebeuren.

Onterechte blokkade 150 bedrijven

De Kamer wil uitleg van de minister. VVD‘er Helma Lodders heeft al eerder een debat aangevraagd. De SGP drong er voor het weekeinde op aan om het debat nog deze week te voeren, maar het ziet er naar uit dat dat deze week niet zal gebeuren.

Minister Carola Schouten. - Foto: ANP

Een woordvoerder van de SGP-fractie zegt dat het er op lijkt dat de minister wat te hard van stapel is gelopen. Volgens de SGP had het optreden van de minister “wel iets anders gekund.” Daarbij wordt vooral gedoeld op de onterechte blokkade van ongeveer 150 bedrijven, die het afgelopen weekeinde ongedaan is gemaakt. Tussen fracties in de Tweede Kamer en het ministerie is contact geweest over de ontstane situatie. CDA‘er Jaco Geurts zegt dat het nu van belang is dat bedrijven die buiten hun schuld zijn geblokkeerd weer snel vrij komen. Dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zelfs in het weekeinde heeft doorgewerkt, laat zien dat de druk erg hoog is, aldus Geurts, die meevoelt met ondernemers die het gevoel hebben als fraudeurs te zijn neergezet voor een fout waar ze mogelijk zelf niet eens schuldig aan zijn.

Duidelijkheid van minister Schouten gewenst

Geurts wil nog geen oordeel geven over de vraag of de minister zorgvuldig genoeg gehandeld heeft. “Maar als je ziet dat een aantal bedrijven is vrijgegeven omdat ze onterecht waren geblokkeerd, kun je de conclusie trekken dat het niet goed is vastgesteld.”

VVD‘er Helma Lodders wil eerst duidelijkheid van de minister over de maatregelen die ze heeft genomen. “Als we de antwoorden op een rij hebben, kunnen we conclusies trekken en een debat aangaan.” Lodders vindt dat bedrijven die ten onrechte geblokkeerd zijn, daarvoor uitleg moeten krijgen van de minister.