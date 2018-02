Schouten: ik heb geen keus: I&R móét op orde

Minister Carola Schouten heeft geen keus: “Als er een fout zit in het identificatie- en registratiesysteem voor runderen, dan ben ik verplicht te acteren. Ik heb geen keus.”

Dat zei de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit woensdag 14 februari in overleg met de Tweede Kamer. Zij toonde woensdag begrip voor ondernemers die het gevoel hebben voor kleine onregelmatigheden te worden geblokkeerd. Daarbij gaf zij aan dat aan het aantal onregelmatigheden niet kan worden gezien of er sprake is van doelbewuste fraude of van een administratief foutje.

“En boeren die aan de hand van hun papieren kunnen aantonen dat er echt niets aan de hand is, zullen ook snel worden gedeblokkeerd. Dat is ook gebeurd voor ongeveer 100 bedrijven”, aldus de minister.

Merendeel heeft zaken netjes op orde

Schouten constateert dat het merendeel van de melkveebedrijven de zaken netjes op orde heeft. “Dat is gelukkig wel het geval. Maar we moeten er nu voor zorgen dat de I&R op orde komt. Die opdracht ga ik niet uit de weg.” De minister maakte duidelijk dat er maar één verantwoordelijk is voor het gevoerde beleid: “Die verantwoordelijke dat ben ik.”

‘Wat is opzettelijkheid en wat is een foutje? Dat is een vraag waar ik het antwoord nu niet volledig op kan geven’

Volgens de minister blijkt tot nu toe dat in de meeste gevallen waar sprake is van bedrijfsblokkade ook daadwerkelijk het I&R niet op orde is. “Het verschilt van geval tot geval of dat nu wel of niet opzettelijk is gebeurd. Wat is opzettelijkheid en wat is een foutje? Dat is een vraag waar ik het antwoord nu niet volledig op kan geven. Maar ik blijf benadrukken: het I&R móét op orde.” Ze gaf aan zeer gemotiveerd te zijn om bedrijven die ten onrechte geblokkeerd zijn, snel weer vrij te geven. En ze wil ervoor zorgen dat degenen die moedwillig gefraudeerd hebben niet ontkomen.

Controles gaan door

De minister kondigde aan dat administratieve en fysieke controles de komende periode worden voortgezet. Daarbij gaf ze aan dat een groep melkveebedrijven waarvan geen melklijsten zijn, nu nog nader bekeken wordt. Die groep is niet naar boven gekomen bij de vergelijking van de I&R-gegevens en de melklijsten.