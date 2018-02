Sancties bij niet naleven regels kalvervolgysteem

Voor afgeleverde kalveren die niet voldoen aan SKB-voorwaarden gelden vanaf 1 maart sancties.

Melkveehouders kunnen vanaf 1 maart dit jaar sancties verwachten als door hun afgeleverde kalveren niet voldoen aan de basisvoorwaarden die Stichting Brancheorganisatie Kalverhouderij (SBK) stelt. Dat meldt belangenorganisatie LLTB.

Verplichte registratie in Kalf Volg Systeem

Per 1 januari 2018 moeten alle kalveren die een melkveehouder via een handelaar afvoert, geregistreerd worden in het Kalf Volg Systeem (KVS). De LLTB geeft aan dat naar verwachting vanaf 1 maart het systeem dermate goed is ingericht dat er ook sancties opgelegd gaan worden bij het niet juist uitvoeren van de regeling.

Registratie in I&R-systeem moet kloppen

Voldoen aan de basisvoorwaarden wil zeggen: gezond, voldoende gewicht, minder dan 50% jersey bloedvoering en maximaal 35 dagen oud. Verder is van belang dat de registratie van het kalf in het I&R-systeem klopt. Wijkt dat af, dan mag de handelaar het kalf niet in het systeem zetten en ook niet meenemen.

Wijzigingen voor melkveehouders

Voor melkveehouders gelden een paar wijzigingen. Zo is in overleg met de sector besloten dat de melddatum van het kalf leidend wordt in plaats van de geboortedatum. Meldt de veehouder een kalf niet correct aan, dan moet hij dit corrigeren en start de teller van 14 dagen opnieuw op de dag van correctie.

Zuivelonderneming kan sanctie opleggen

Melkveehouders moeten alle kalveren die richting kalvermesterij gaan, afleveren aan een erkende collecterende handelaar. Die moet de kalveren die hij meeneemt invoeren in het KVS. Voert een melkveehouder kalveren af aan een niet-erkende handelaar, dan kan zijn zuivelonderneming hem een sanctie opleggen. Voert de melkveehouder de kalveren af zonder tussenkomst van een handelaar naar een kalverhouder, dan moet de ontvangende kalverhouder voor invoering in het KVS zorgen.