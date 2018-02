Salmonella-schandaal kost Lactalis honderden miljoenen

De Franse zuivelgigant Lactalis is verwikkeld in een steeds nog uitdijend schandaal met vervuild babymelkpoeder. De kosten ervan blijven maar oplopen.

De vervuiling van babymelkpoeder in een fabriek van de Franse zuivelgigant Lactalis kan dat bedrijf honderden miljoenen euro’s kosten. “We hebben geen definitieve schatting maar het wordt een zware rekening. Het zou ons voor enige tijd ook onze exportvergunning kunnen kosten. Het is de grootste crisis waar ik tot nu toe mee te maken heb gehad,” zegt CEO en eigenaar Emmanuel Besnier in een interview met de zakenkrant Les Echos.

Artikel gaat verder onder de tweet.

Recall

Lactalis, met een omzet van € 17,3 miljard het grootste zuivelbedrijf van Europa, heeft sinds december honderdduizenden bussen babymelkpoeder in de hele wereld terug moeten roepen, omdat die mogelijk besmet zijn met salmonella. Daardoor zijn in ieder geval een veertigtal kinderen ziek geworden, 38 in Frankrijk en 1 in Spanje en Griekenland. De besmetting is ontstaan in een fabriek in Craon die sinds begin december op last van de autoriteiten stil ligt. De gewraakte droogtoren komt definitief niet meer in bedrijf, aldus Besnier.

Zelfde bacterie die in 2015 opdook

Besnier bevestigt dat de bacterie dezelfde is die al in 2005 opdook en toen 140 baby’s ziek maakte. “We weten nu dat we salmonella Agona hebben ontketend tijdens werkzaamheden in die droogtoren. Het is verspreid in de omgeving en heeft bepaalde apparaten besmet. Die apparaten kunnen niet gereinigd worden met de gebruikelijke automatische technologie.”

Vraagtekens

De topman zet echter veel vraagtekens bij het onderzoekslaboratorium dat voor Lactalis de fabrieken controleert. “Zij hebben nooit enig probleem met producten gemeld. Wel kregen we in augustus en nog eens in november een melding van salmonella in de omgeving. Dat is volgens de regels opgelost en de productie is toen hervat. Hoe konden 16.000 analyses in 2017 niets aan het daglicht brengen? Wij hebben twijfels over de gevoeligheid van die testen. Maar om geen enkel risico te lopen heb ik besloten die droogtoren definitief te sluiten.”

‘Frankrijk heeft een groot overschot aan melk’

Visie Franse melkprijzen

Besnier maakt van de gelegenheid gebruik om zijn visie te geven op de Franse melkprijzen. “Je moet daarbij ook over de markt praten, niet alleen over de prijzen. Frankrijk heeft een groot overschot aan melk, je kan de prijs niet los zien van de volumes. Er wordt altijd een vergelijking gemaakt tussen de prijs die wordt betaald door een bedrijf dat een paar miljoen liter ophaalt en groepen die het overschot van de sector verwerken. Wat willen we voor toekomst voor de zuivelsector? Willen we alleen tegemoet komen aan de behoefte van de Franse consument met dan een hogere verwaarding voor de melk of willen we veel verkopen en dan ook in de export? Men moet goed begrijpen dat we ons niet alleen op Frankrijk kunnen richten, want dat zou dramatische gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en de melkproducenten.”