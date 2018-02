Rundvleesexport VS in 2017 met 6% gegroeid

Amerikaanse rundvleesproducenten exporteerden in 2017 1,26 miljard kilo rundvlees, een stijging van 6% ten opzichte van het jaar ervoor. Dit blijkt uit cijfers van de US Meat Export Federation (USMEF).

Japan is met 307.559 ton de grootste afnemer van Amerikaans rundvlees, afgelopen jaar steeg de export naar dit land met 19%. Die forse groei van de afzet naar Japan maakt een exportdaling naar buurland Mexico en een zeer beperkte toename naar Zuid-Korea meer dan goed. De uitvoer naar Mexico daalde met 2% naar 237.972 ton, Zuid-Korea nam met 184.152 ton 2% meer af dan het jaar ervoor.

Export naar EU blijft gelijk

De uitvoer naar de EU blijft met 23.334 ton vrijwel gelijk. Het overgrote deel van deze export, namelijk 12.746 ton, belandde in Nederland. Nederland is echter een belangrijke doorvoerhaven naar de rest van de EU. De in Nederland geleverde hoeveelheid lag 11% hoger dan in 2016. De export naar Duitsland is met 2.879 ton een stuk beperkter, maar groeide wel met 30%.

Opvallend in de Amerikaanse exportcijfers is de forse krimp van de uitvoer naar Australië. Met een kleine 2.000 ton was Australië de afgelopen jaren een constante factor in de export. Deze hoeveelheid halveerde afgelopen jaar bijna tot 1.021 ton.

De belangrijkste afzetmarkten voor Amerikaans rundvlees blijven Midden- en Zuid-Amerika.