‘Rijd geen mest uit over bevroren gras’

Wie vroeg mest wil uitrijden moet wachten tot de vorst uit de grond is.

“Rijd dus niet over het witte, bevroren gras”, Dat adviseert Mark de Beer, van Groeikracht regio zuid.

Als de zon overdag op het gras schijnt, ontdooit de bovenlaag en is de bodem zacht genoeg om te bemesten. Richting het weekend wordt ook overdag vorst voorspeld. In dat geval is het verboden mest uit te rijden.

Bodemtemperatuur te laag voor uitspoeling

Op het nog te bemesten gras en eventueel al bemeste percelen hoeven boeren volgens De Beer niet te vrezen voor uitspoeling van mineralen. Dit komt omdat de bodemtemperatuur nog laag is en er de afgelopen week nauwelijks neerslag is gevallen. Ook de voorspellingen geven droge omstandigheden.