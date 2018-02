RFC neemt hele joint venture China over

FrieslandCampina (RFC) heeft alle aandelen in Friesland Huishan Dairy overgenomen.

Het Chinese bedrijf, dat een joint venture was met het inmiddels failliete China Huishan Dairy, is daarmee een 100% dochter geworden van RFC. De melk die het bedrijf nodig heeft voor de productie van kindervoeding blijft lokaal aangekocht worden. Volgens een woordvoerder van FrieslandCampina zijn er alternatieven voor de mogelijk wegvallende aanvoer van de Huishan-boerderijen. Hij wil niet zeggen welke alternatieven dat betreft, maar het zou gaan om ‘gerenommeerde partijen’. Een van de weinige bedrijven die ook in China actief zijn met een gecontroleerde productieketen is het Nieuw-Zeelandse Fonterra.

Overeenstemming met partijen

Oud-CEO Roelof Joosten sprak vorig jaar al de wens uit om, indien mogelijk, de hele joint venture in China over te nemen. De fabriek in Shenyang produceert kindervoeding onder het merk Dutch Lady alsook thee- en koffiemelk. De overname is volgens FrieslandCampina gedaan in overeenstemming met alle betrokken partijen in China.