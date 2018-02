Prijs fosfaatrecht komt nauwelijks in beweging

De markt voor fosfaatrechten bevindt zich in wat rustiger vaarwater dan een maand terug.

In januari waren het vooral emotie en de waan van de dag die de prijs erg lieten schommelen.

Dat schommelen is nu zeker niet aan de orde, want de prijzen laten maar nauwelijks een beweging zien. De huidige prijzen liggen tussen de € 180 en € 183 per netto kilo fosfaat, waarmee de bovenkant van de markt € 2 lager ligt dan een week terug. De onderkant is wel gelijk.

Lastig te voorspellen

Handelaren en bemiddelaars vinden het lastig om de koers van de prijs voor de komende maanden te benoemen. Zij verwachten op korte termijn weinig duidelijke verandering in de markt en in de prijzen. Volgens handelaren kent de markt duidelijk minder emotie dan in januari.

Onzekerheid derogatie

De melkprijs, de houding van banken en de onzekerheid over derogatie zijn zaken die de vraag naar en aanbod aan fosfaatrechten dusdanig kunnen veranderen dat een prijsontwikkeling voor de rest van het jaar niet of nauwelijks te benoemen is.

Prognose: stabiele prijs.