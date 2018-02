Pijnstiller bij mastitis geeft economische plus

Gebruik van een NSAID (meloxicam) naast antibiotica bij koeien met klinische mastitis in de eerste 120 dagen van de lactatie levert een economisch voordeel van € 42 per klinische mastitis per jaar.

Dat blijkt uit een studie van Wageningen Economic Research, gepubliceerd in Journal of Dairy Science. De positieve effecten komen vooral uit een korter interval tussen afkalven en dracht. Dit is 11 dagen korter en dat resulteert in een eveneens kortere tussenkalftijd van 11 dagen, namelijk 405 dagen voor de koeien behandeld met pijnstiller tegen 416 dagen bij de koeien zonder pijnstiller. Door de kortere lactatie geven de koeien per lactatie ook iets minder melk, namelijk 8.441 kilo melk tegen 8.517 kilo melk per lactatie voor niet met pijnstiller behandelde dieren. Voordelen levensduur overstijgen behandelingskosten Hoewel de koeien zonder pijnstiller gemiddeld dus een hogere lactatieopbrengst hebben, met lagere kosten tot afkalven en minder behandelingskosten zijn de voordelen van behandeling met pijnstiller groter. Die koeien hebben namelijk een lagere kans op afvoer (12% tegen 25%) en minder inseminaties nodig voor dracht. Bij de behandelde koeien ligt het aantal inseminaties op 2,9 waar de koeien die geen pijnstiller toegediend kregen gemiddeld 3,7 inseminaties nodig hebben.