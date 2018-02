Overleg over fosfaatrechten vleesvee uitgesteld

Overleg over knelpunten in het fosfaatrechtenstelsel voor vleesvee is uitgesteld tot 9 maart.

LTO Nederland en het ministerie van Natuur, Landbouw en Voedselkwaliteit (LNV) zouden op 1 maart overleg hebben over knelpunten door fosfaatrechten voor vleesveebedrijven. Het ministerie zou de sector dan meer duidelijkheid geven over de uitwerking en invulling van het dit stelsel voor met name zoogkoeienhouders en hun jongvee. Dat is nu uitgesteld naar 9 maart, meldt LTO Nederland.

LTO Nederland dringt bij het ministerie van aan voor een oplossing in het fosfaatrechtenstelsel voor vleesveehouders. “De koek is op”, reageert Wouter Hartendorf, voorzitter vakgroep Vleesveehouderij van LTO Nederland. “Het is belangrijk dat onze leden snel meer duidelijkheid krijgen en er na 9 maart concrete stappen kunnen worden gezet.”

‘Periode van onzekerheid onoverkomelijk’

Wat het ministerie betreft is geen sprake van uitstel. “De minister heeft eerder laten weten te streven naar meer duidelijkheid rond 1 maart en heeft daarbij ook vermeld dat de materie niet eenvoudig is”, aldus een woordvoerder, “Vanuit LNV hebben we het idee dat we in de eerste week van maart een goede basis hebben voor een gesprek met de sector.”

Het tijdspad na het overleg is volgens LTO nog onbekend en een periode van onzekerheid is op dit moment dan onoverkomelijk.

Fosfaatrechten voor maar enkele zoogkoeien nodig

Feit blijft dat het fosfaatrechtenstelsel nu ook voor de diercategorieën 101 en 102 op vleesveebedrijven van toepassing is en reeds in werking is sinds 1 januari 2018. Zonder duidelijkheid weten vleesveehouders niet of ze voldoende rechten hebben. Vaak gaat het maar om enkele dieren waar rechten voor nodig zijn. Maar gezien de hoge prijzen die voor fosfaatrechten worden betaald gaat het dan al snel om tienduizenden euro’s per bedrijf waar het speelt.