Omvang Nederlands melkveebedrijf in middenmoot

Internationale middenmoot: daarin zit de Nederlandse melkveehouderij qua schaal. Een gemiddeld Nederlands melkveebedrijf produceert rond 900.000 kilo melk.

Met deze melkleverantie eindigt Nederland in de middenmoot in de rij van belangrijke zuivellanden. Dat meldt het International Farm Comparison Network IFCN.

Van de Europese landen in de vergelijking levert alleen de Deense melkveehouder met 1.750.000 kilo melk meer af. De melkleverantie op Duitse en Franse melkveebedrijven ligt met 600.000 tot 700.000 kilo melk per bedrijf onder het niveau van Nederland.

Californië

Landen buiten Europa leveren substantieel veel meer melk af. Zo levert met bijna 11,4 miljoen kilo een gemiddeld bedrijf uit Californië een veelvoud van de melk op bedrijven in andere belangrijke zuivellanden. In Australië en Nieuw Zeeland is de melkleverantie per bedrijf over het algemeen ook hoog met meer dan 1,5 miljoen kilo melk. De melkleverantie op het typische Argentijnse bedrijf ligt meer op het niveau van de melkleverantie in Duitsland en Frankrijk.