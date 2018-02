Nieuwe plus op boterprijs ZuivelNL

De boterprijs van ZuivelNL is opnieuw gestegen.

De prijs gaat deze week met € 14 omhoog naar € 435 per 100 kilo. Het is al de vierde prijsstijging op rij. In totaal kwam er in die weken al € 31 bij de prijs op.

In de zuivelmarkt leeft de verwachting dat de boterprijs nog wel een paar stapjes omhoog kan zetten, ondanks het ruime aanbod aan melk in de Europese markt.

In het kielzog van de prijs voor verse boter, klimt ook de notering voor vollemelkpoeder. ZuivelNL noteert voor dit product deze week € 259 per 100 kilo. Dat is € 3 hoger dan vorige week.

De andere noteringen van ZuivelNL komen nauwelijks in beweging. Mageremelkpoeder noteert stabiel voor consumptie (€ 136) en veevoer (€ 128). Weipoeder beweegt met € 1 licht omhoog naar € 64 per 100 kilo.