Nedersaksen schrapt weidepremie

De premie voor weidegang waarop veehouders in Nedersaksen aanspraak konden maken, is komen te vervallen.

De in het najaar aangetreden landbouwbewindsvrouw Barbara Otte-Kinast van de Duitse deelstaat acht de premie vanuit het perspectief van dierenwelzijn niet effectief. Er zijn stalhouderijvormen die ook zonder weidegang voor een hoog welzijnsniveau zorgen, meent Otte-Kinast. De premie van € 60 per koe of € 20 per schaap of geit was ingesteld door haar ‘groene’ voorgang Chrsitian Meyer.

Wel steun voor weideprogramma

De nieuwe regering in Hannover is wel bereid het zogenoemde weideprogramma te blijven steunen en te begeleiden. Tevens zal geïntensiveerd worden gekeken naar ‘probeemgerichte oplossingen’ in de dierenwelzijnssfeer.