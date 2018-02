Naheffing voor 1.770 melkveebedrijven

Ongeveer 1.770 bedrijven moeten rekening met een naheffing voor het fosfaatreductieplan. De heffing loopt voor een klein aantal bedrijven (ongeveer 20) op tot meer dan € 10.000.

Dat zegt Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer.

Van de ongeveer 2.000 melkveebedrijven die twee weken geleden zijn geblokkeerd, zijn er inmiddels 750 gedeblokkeerd. Minister Schouten verwacht dat over anderhalve week alle herstelmeldingen van geblokkeerden bedrijven zijn beoordeeld.

Bij de beoordeling van de 750 gedeblokkeerde bedrijven was volgens de minister in alle gevallen sprake van een onjuiste registratie in het Identificatie- en Registratiesysteem (I&R).

Bedrijven die vanwege de blokkade met dierenwelzijnsproblemen te maken krijgen, kunnen daarover contact opnemen met de NVWA om een ontheffing te krijgen voor het verbod op het afvoeren van dieren.

Geen helder beeld over fraude fosfaatreductieplan

De minister zegt nog geen uitgekristalliseerd beeld te hebben van de mate waarin ook daadwerkelijk sprake is geweest van fraude met het fosfaatreductieplan. Bij ongeveer 1.500 geblokkeerde bedrijven is sprake van een onterechte registratie van een vaars in plaats van een koe; dat betreft ruim 1.800 dieren.

Bij ruim 500 bedrijven is sprake van in totaal 2.300 melkkoeien die verkeerd stonden geregistreerd (1 tot 5 GVE). Bij ongeveer 50 bedrijven is sprake van ongeveer 700 dieren die verkeerd stonden geregistreerd (5 tot 10 GVE) Deze getalsmatige beoordeling zegt niets over de intenties van de betrokken melkveehouders zegt de minister.

Inschatting naheffing

De minister schat dat ongeveer 1.300 bedrijven een naheffing voor het fosfaatreductieplan krijgen van een bedrag onder € 1.000; 400 bedrijven krijgen een naheffing tussen € 1.000 en € 5.000, 50 bedrijven een heffing tussen € 5.000 en € 10.000. Voor ongeveer 20 bedrijven gaat het om een naheffing van meer dan € 10.000. Deze inschatting is gemaakt op basis van een selectie van bedrijven.

De minister zegt dat de betrokken melkveehouders in 2017 extra goed werden ingelicht over het aantal GVE’s op hun bedrijf, omdat dat van belang was voor de naleving van het fosfaatreductieplan.