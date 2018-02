‘NVWA handelde buitenproportioneel met inbeslagname runderen’

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) had 88 runderen van een melkveebedrijf niet in beslag mogen nemen.

Het was een ‘disproportionele maatregel’, zo oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in een uitspraak. De NVWA liet de dieren afvoeren omdat de koeien niet allemaal schone en droge ligplaatsen hadden en ze op de mestroosters een ligplaats moesten zoeken. Ook bleken volgens de controleurs sommige dieren verwondingen te hebben. Daarop besloot de NVWA de dieren elders onder te brengen. De kosten daarvoor, ruim € 50.000, werden bij de veehouder in rekening gebracht.

Kosten door aanpak NVWA hoger

Het CBb oordeelt nu dat de aanpak van de NVWA disproportioneel was, de kosten voor de boer waren door de aanpak van de NVWA veel hoger dan waar hij rekening mee had moeten en kunnen houden. Er waren andere – minder kostbare – mogelijkheden om het dierenwelzijn te verbeteren. Zo was het mogelijk geweest om eerst de inzet van dierenartsen en klauwverzorgers te overwegen om het dierenwelzijn aan te pakken. Ook was het mogelijk geweest de dieren dichter bij huis te stallen.

NVWA opdraaien voor kosten

Door het wegvoeren van zoveel dieren kwam de bedrijfsvoering van het melkveebedrijf min of meer tot stilstand, wat leidde tot veel gevolgschade, die naar het oordeel van het CBb niet voor rekening van de melkveehouder mag komen. De NVWA zal moeten opdraaien voor die kosten.