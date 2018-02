Melkveehouderij haalt best resultaat in roerig jaar

De melkveehouderij heeft in 2017 ruim € 11 meer ontvangsten per 100 kilo melk gehad dan in 2016.

Dat becijfert Flynth Adviseurs en Accountants. De ontvangsten lagen in 2016 op € 33,98, terwijl 2017 afsloot op € 45,06 per 100 kilo melk.

Het melkgeld vormt het belangrijkste aandeel in de ontvangsten en nam met € 9,4 toe tot € 38,23 per 100 kilo melk. Ook is een toename te zien in het niveau van de melktoeslagen en nabetaling. Daarnaast steeg de omzet en aanwas met € 0,87 naar € 3,10, door de toegenomen afvoer van dieren als gevolg van het fosfaatreductieplan. Hoewel het gemiddelde bedrijf gemiddeld 2 koeien minder hield dan in 2016, is door de toegenomen melkproductie (+309 kilo melk per koe) wel flink meer melk afgeleverd.

Iets hogere krachtvoerkosten, iets lagere ruwvoerkosten

In de kostenstructuur is er maar weinig veranderd. De krachtvoerkosten zijn iets toegenomen terwijl de ruwvoerkosten juist iets lager zijn. Er is afgelopen jaar veel eigen ruwvoer gewonnen. In totaal komen de toegerekende kosten in 2017 maar € 0,37 hoger uit op een totaal van 15,91 per 100 kilo voer.

De uitgaven voor niet-toegerekende kosten en de uitgaven voor onder meer pacht stegen in 2017 licht. De niet-toegerekende kosten namen met € 0,83 toe naar een totaal van € 15,52 per 100 kilo melk. Ook nadelig zijn de lagere overige bedrijfsinkomsten inclusief toeslagrechten. Deze post daalde van € 4,24 in 2016 naar € 3,84 in 2017.

Aflossingen, privé en reserveringen

Het resultaat is dat er in 2017 € 17,29 beschikbaar was voor aflossingen, privé en reservering. Voor het gemiddelde bedrijf in de database van Flynth met 1,07 miljoen kilo melk betekent dat een bedrag van iets meer dan € 174.000; dat is € 95.000 meer dan in 2016 beschikbaar was voor genoemde doeleinden.