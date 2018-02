Melkafnemers laten Belgische boeren zitten

Net als in Nederland staat ook in België de melkprijs onder druk. In Nederland is er nog altijd een afname-zekerheid, in België is dat niet altijd het geval, ervaren leveranciers van BMG en sinds kort ook Bonimilch.

De leveranciers van het Belgische Bonimilch hebben een stressvol weekeinde achter de rug. Eind vorige week kregen ze van hun melkinkoper te horen dat die per direct stopt met melk ophalen. Het roept herinneringen op van eerdere, soortgelijke situaties: Fabrelac, Van Bakel ... Wat doe je als de melk opeens niet meer wordt opgehaald? Klein, kwetsbaar bedrijf Directeur Koen Lambrechts van Bonimilch in Wommelgem (België) reageert op het oog laconiek als hem wordt gevraagd waarom hij er plotseling het bijltje bij neergooit: “Gezondheidsklachten. Het moest van mijn dokter. Als ik doorging, zaten de boeren misschien toch ook opeens zonder ophaling. Mijn gezondheid gaat vóór de boeren.” Lambrechts had duidelijk geen terugvaloptie geregeld voor het geval hem iets overkwam. Bonimilch is een bedrijfje zoals er nog enkele meer zijn in België: klein, kwetsbaar en volgens de grotere zuivelbedrijven niet helemaal stabiel en/of betrouwbaar. Als er iets mee gebeurt, kunnen de grotere bedrijven de scherven opruimen. BCZ-leden Een paar weken eerder ontvingen de Belgische klanten van de Berliner Milcheinfuhr Gesellschaft (BMG) een soortgelijke mededeling, al kregen ze iets meer tijd. Ze moesten binnen een maand een andere afnemer vinden, want BMG stopt de ophaling. De leden van de BCZ (Belgische NZO) hanteren een gedragscode om boeren te beschermen. - Foto: Klaas van der Horst Nu zijn in België de relaties tussen boer en verwerker altijd iets minder vast geweest dan in Nederland, maar de ‘nette’ Belgische verwerkers zijn lid van de BCZ/CBL (de Belgische NZO) en hanteren een gedragscode. Zo’n 98% van alle melk zit bij BCZ-leden, vertelt bestuurder Renaat Debergh. De twee genoemde melkophalers zijn dat niet. Basisprijs voor melk Volgens Lambrechts heeft ongeveer de helft van de 50 leveranciers (zo’n 35 miljoen kilo) een nieuwe afnemer gevonden, de rest zoekt nog. Lambrechts moet zelf goed weten hoe het voelt om nergens meer heen te kunnen met de melk. In 2009 was hij een van de toeleveranciers toen Van Bakel de handdoek in de ring gooide en Steegro een groot deel van de handel overnam. Van BMG is nog geen verklaring gekomen. Wel beschikt Boerderij over een bericht van BMG aan de Duitse afnemers. Daarin klaagt het over de overvoerde melkmarkt en een toenemend aantal verwerkers dat strafkortingen toepast voor te hoge melkleveranties. Zelf betaalt het de boeren sinds 1 januari een basisprijs van 20 cent per kilo. Het restant van het melkgeld komt later.