Melkaanvoer januari vrijwel gelijk aan jaar terug

De Nederlandse melkaanvoer lag in januari iets boven het niveau dan in diezelfde maand een jaar terug.

De dagleverantie lag gemiddeld op 39.660 ton. Dat blijkt uit cijfers die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft gepubliceerd. De totale melkaanvoer lag op 1,229 miljoen ton.

In januari 2017 werd per dag 39.590 ton melk geleverd in Nederland, waarmee de totale aanvoer op 1,227 miljoen ton melk kwam te liggen. In januari 2018 was het vetpercentage in de melk gemiddeld 4,47% (55.002 ton), terwijl dat vorig jaar 4,54% (55.759 ton) was.

Meer melk dan in december

Ten opzichte van december vorig jaar ging de aanvoer wel duidelijk omhoog. Een stijging in de aanvoer in het begin van het jaar is echter niet gek. Ook in voorgaande jaren wordt in de eerste maanden van het jaar duidelijk meer melk geleverd dan verderop in het jaar.