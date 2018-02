Meer aandacht brandveiligheid en ongediertebestrijding in Vitaal Kalf

De Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) heeft de nog jonge Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf geactualiseerd aan de hand van praktijkervaringen.

Daarbij is ongediertebestrijding verplicht gesteld, evenals goede zorg voor brandveiligheid. Verder is een module gemaakt voor collecterende handelaren. Secretaris Henk Bekman zegt dat dit laatste gedaan is om het ook voor de collecterende handelaren die niet willen aansluiten bij de regeling van Vee en Logistiek, mogelijk te maken om kalveren te collecteren voor de kalverhouders die deelnemen aan Vitaal Kalf. Collecterende handelaren zijn handelaren die jonge kalveren aanbrengen voor de opzet in de kalverhouderij. Kalveren voor de kalverhouderij mogen maximaal 35 dagen oud zijn.

Bestrijdingsplicht

De verscherpte regels voor ongediertebestrijding zijn vastgesteld omdat is geconstateerd dat niet alle kalverhouders daar voldoende aandacht aan besteden. Met een bestrijdingsplicht is dat probleem ondervangen. Behalve ongedierte moeten kalverhouders ook vliegen weren in de stal.

In de regeling is ook extra duidelijkheid gegeven rond de melddatum/geboortedatum. Gesteld wordt dat de melddatum voor het I&R-systeem wordt aangehouden als geboortedatum van het kalf (bij Vitaal Kalf met name relevant voor Nederlandse kalveren).

Brandveiligheid in kalverstallen

Bij het nalopen van de regeling is ook geconstateerd dat extra aandacht moet worden besteed aan de brandveiligheid in kalverstallen. Dit in reactie op de diverse stalbranden in de voorbij jaren in de veehouderij en de toenemende aandacht daarvoor. De SBK heeft aldus een reeks van voorschriften opgesteld.

‘Logische actualisatie’

Bekman noemt de actualisatie van de nog jonge regeling logisch. “Aan de hand van praktijkervaringen verbeter je wat eerst misschien nog niet duidelijk genoeg was omschreven of te weinig aandacht had gekregen.” Hij voorziet in de komende jaren meer kleinere aanpassingen. “Je ziet het bij alle kwaliteitssystemen, dat er elk halfjaar wel ergens een aanpassing wordt gedaan.”