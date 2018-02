LTO noemt aantallen I&R-fraude schokkend

Wil Meulenbroeks, voorzitter van LTO Melkveehouderij noemt het aantal van 2100 bedrijven die geblokkeerd worden in verband met mogelijk fraude moet I&R schokkend.

“Het is echt een serieus probleem en dat moet aangepakt worden”, vindt Meulenbroeks. Het ministerie gaat 2.100 bedrijven blokkeren waarbij de registratie van melkleverende dieren niet overeenkomt met de geboortemeldingen.

Uitgebreid onderzoek

“Het is niet per definitie dat alle bedrijven gefraudeerd hebben, maar ze zitten wel in de peiling. We gaan deze 2.100 niet bagatelliseren of in twijfel trekken. Er is uitgebreid onderzoek naar gedaan door het ministerie en dat nemen we vanuit de sector ook heel serieus”, zegt Meulenbroeks. Hij wil geen waardeoordeel geven over het aantal bedrijven. “Als het gaat om een groep boeren die fraudeert, valt elk getal tegen. Je wilt dat helemaal niet. Ik ben daar triest over dat het zo is. En ook dat we dat in het veld niet opgevangen hebben. Er is iets dat je niet kan duiden, maar het is er wel. En dan kom je bij de mores in de landbouw, die moeten echt veranderen. Dat is in het belang van de hele sector.”

Gesprekken met vertegenwoordigers

Minister Carola Schouten van landbouw heeft met vertegenwoordigers van de rundveehouderij gesproken over een aanpak van de I&R-fraude en verbetering van het I&R-systeem. Bij het bestuurlijk overleg op het ministerie waren naast ketenpartijen uit de melkveehouderij ook vertegenwoordigers van de kalversector en van Vee&Logistiek Nederland aanwezig.

Sector denkt mee

De sector gaat nu meedenken over het oplossen van het bestaande probleem en helpen bij het verbeteren van het I&R-systeem. Meulenbroeks noemt als voorbeeld dat het melden van geboortes makkelijker zou moeten, bijvoorbeeld via een app. Daarnaast gaat LTO met leden het gesprek aan over de moraal en het gedrag van ondernemers. Ook wordt gekeken of de zuivelketen via kwaliteitssystemen een bijdrage kan leveren aan het oplossen van dit probleem, bijvoorbeeld via de leveringsvoorwaarden van zuivelondernemingen.

Dieren geblokkeerd

Henny Swinkels van kalverintegratie VanDrie vindt het van belang dat de fouten in het I&R-systeem per direct hersteld moeten worden. In de kalversector zijn geen complete bedrijven, maar wel individuele dieren geblokkeerd waarvan niet met zekerheid te zeggen is van welke koe het dier afstamt. “We moeten dit gezamenlijk in de keten oppakken, waarbij de melkveehouder als leverancier van de kalveren als eerste aan zet is. We moeten deze fraude niet bagatelliseren of ontkennen, maar met elkaar de schouders er onder zetten en de zaak aanpakken. Het systeem moet op orde komen, dat is van inherent belang voor de exportpositie”, vindt Swinkels. Welk effect deze fraude zal hebben voor de exportpositie kan Swinkels nog niet zeggen. “Het doet in ieder geval geen goed aan onze perfecte naam wereldwijd. Daarom moeten we dit per direct aanpakken. Dat deze fraude opgespoord wordt geeft overigens ook de kracht aan van het systeem”, zegt Swinkels.