Kopbrand in maisteelt breidt uit naar zandgebieden

Het gebied en het aantal besmette maispercelen met de schimmelziekte kopbrand is de laatste jaren sterk aan het uitbreiden. Dat constateert KWS Benelux.

Sinds een jaar of 10 is kopbrand in Nederland aanwezig; eerst op kleigronden, maar de laatste jaren ziet KWS ook steeds vaker besmettingen op zandgrond.

Kopbrand is een schimmelziekte in mais die via de wortels de generatieve delen, kolf en pluim, aan kan tasten waardoor de opbrengst zo goed als geheel verloren gaat. De schimmel kan overgaan van perceel naar perceel door de wind, machines, personen en zelfs besmet zaaizaad. De schimmel blijft jaren vitaal in de grond.

KWS: resistente rassen enige antwoord op kopbrand

Jan Bakker, directeur KWS Benelux, stelt dat alleen telen van resistente rassen een antwoord is op (vermoedelijke) aanwezigheid van de schimmel. De organisatie geeft aan al meerdere jaren bezig te zijn met selectie van resistente rassen op meerdere locaties om zo de gevoeligheid dan wel resistentie te testen. Want de aantasting is volgens KWS plaats- en jaarspecifiek is. “We hebben op een proefplaats gezien dat een ras resistent lijkt, terwijl het op een ander veld juist zeer gevoelig is. Wees dus voorzichtig met te snelle conclusies op basis van één locatie en één jaar.”

Geen waardering voor kopbrand in Rassenlijst mais

In de Rassenlijst worden maisrassen niet geen waardering voor resistentie tegen kopbrand. KWS stelt echter op basis van eigen onderzoek dat mogelijk de helft van de rassen op de lijst zeer gevoelig is. Met dat onderzoek heeft KWS een positieve lijst van eigen rassen opgesteld. Gebruik van die rassen is volgens KWS de enige methode om geen aantasting met kopbrand te riskeren als de schimmel zich de afgelopen jaren op eigen percelen of percelen in de nabije omgeving heeft gemanifesteerd.